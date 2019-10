Il gesto aveva come obiettivo quello di 'dare una lezione' all'ex compagno ma la polizia, in seguito a una denuncia, ha potuto rintracciare non solo la cagnolina Molly, viva, ma anche altri 64 cani rinchiusi i gabbie e tenute in pessime condizioni

Ha cercato di affogare in un secchio d’acqua Molly, una cagnolina di razza Juck Russel di proprietà dell’ex fidanzato, e ha filmato tutto. “Ti faccio vedere come muore la tua Molly, così te ‘mpari“, si sente nel video. Il gesto aveva come obiettivo quello di ‘dare una lezione’ all’ex compagno ma la polizia, in seguito a una denuncia, ha potuto rintracciare non solo la cagnolina Molly, viva, ma anche altri 64 cani rinchiusi i gabbie e tenute in pessime condizioni. Il 37enne romano, il cui telefono è stato sequestrato e nel quale è stato rinvenuto il video di minacce, è stato denunciato per maltrattamenti sugli animali. Come riporta Il Messaggero, le indagine sono svolte dal commissariato di Tivoli.