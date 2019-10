Una donna alla stazione di Milano ha cercato di derubare Pio D’Antini e Amedeo Grieco, sono stati proprio loro a raccontare la disavventura sul loro profilo Instagram. I due attori si sono immediatamente accorti del tentativo di furto che quindi non si è concretizzato, hanno però scelto di inseguire la presunta ladra per chiedere spiegazioni e filmare la reazione: “Scusi signorina, che voleva fare? Voleva mettermi le mani nella borsa?”, hanno chiesto alla giovane che prima ha fornito una risposta, “Non a te”, e poi si è data alla fuga coprendosi con un giubbino.

“E a chi a soreta?“, ha risposto ancora Pio. “Nel 2019 accadono cose incredibili tipo gente che cerca di fregare noi”, hanno scritto nelle stories di Instagram scegliendo questa volta un tono ironico. Pio e Amedeo, dopo aver partecipato a Le Iene, sono diventati famosi grazie al programma Emigratis dove “scroccavano” qualsiasi cosa ai personaggi più noti del mondo della tv e dello sport.

Il filmato si è dunque concluso con la fuga della ragazza e i due comici non hanno aggiunto altri dettagli, non è dunque chiaro se la presunta borseggiatrice sia stata o meno denunciata. Pio e Amedeo torneranno sull’argomento, magari in una nuova ospitata ad Amici Celebrities?

I due attori pugliesi nei giorni scorsi hanno ricevuto anche il Tapiro d’Oro, finiti nel mirino di Striscia la Notizia per aver messo in scesa uno spettacolo identico a quello precedente ma cambiando solo il titolo: “Stiamo provando da una vita a combinare qualcosa affinché tu un giorno arrivassi con questo premio qua, perché noi ci teniamo davvero. Stando a queste segnalazioni significa che ci sono persone che sono venute due volte a vedere il nostro spettacolo, pagando due volte. Si tratta di gente malata che non va ascoltata”, avevano scherzato con Valerio Staffelli.