Nel libro di Paolo Bonolis, Perché parlavo da solo, ci sono molti aneddoti sulla vita del conduttore. E uno di questi riguarda lo scomparso leader dei Queen, Freddie Mercury: Bonolis lo ha raccontato in una lunga intervista a Tv Sorrisi&Canzoni. “Lo incontrai a 25 anni a una cena a Londra. Iniziammo a chiacchierare. Dopo un po’ capii che avrebbe voluto che andassimo da qualche altra parte… Io misi subito le cose in chiaro: ‘Freddie, adoro la sua musica, la trovo fantastico. Ma davvero: non è robba pe’ me'”. Insomma, un racconto decisamente inedito sulla vita di Bonolis.

