Filippo Magnini è stato ospite di Eleonora Daniele a Storie Italiane e ha parlato con grande trasporto del suo amore per la showgirl Giorgia Palmas, con cui il campione di nuoto ha una relazione. “Quando il matrimonio?”, gli ha chiesto la conduttrice. “Quando non lo so, ma Giorgia me la sposo!”, ha risposto subito con un entusiasmo travolgente il nuotatore.

“È una bellissima ragazza, anzi per me è la più bella del mondo. Però aldilà di questo ci sono tante altre cose che di lei mi piacciono: dal carattere, il fatto comunque che è una ragazza responsabile. È mamma e io l’ho sempre visto come un qualcosa in più…”, ha aggiunto. “L’ho conquistata con un tiramisù, sembrerà strano ma è così – ha rivelato poi Magnini ridendo – mi piace cucinare. Abbiamo iniziato a conoscerci subito dopo il mio compleanno e poco prima del suo compleanno. Quindi ci vedevamo da una decina di giorni e il giorno del suo compleanno invece di farle un regalo materiale, che poi le ho anche fatto, ho pensato di preparare la torta e l’ho fatto nella cucina dell’albergo dove alloggiavo. Ho preparato questo tiramisù per lei. Avevo una paura pazzesca, invece era anche molto buono e lei mi ha dato un bacio“, ha concluso Filippo Magnini.