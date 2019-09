In un'intervista a TelePiù, ha svelato i retroscena del suo addio a Mediaset, spiegando i motivi che l'hanno spinto a passare a Viale Mazzini

Pablo Trincia ha lasciato Le Iene per approdare nella redazione di Chi l’ha visto, il programma di Rai 3 condotto da Federica Sciarelli tornato in onda l’11 settembre. Ora, in un’intervista a TelePiù, ha svelato i retroscena del suo addio a Mediaset, spiegando i motivi che l’hanno spinto a passare a Viale Mazzini.

“Ho sempre detto che se avessi lasciato Le Iene mi sarebbe piaciuto lavorare per un programma come Chi l’ha visto – ha raccontato Trincia -. Federica Sciarelli mi ha contattato dopo la mia ospitata nella trasmissione di Massimo Giletti. Sono sempre stato affascinato professionalmente dalle storie degli scomparsi. Mi tuffo in questa nuova esperienza televisiva con l’atteggiamento da studente”, ha aggiunto l’ex Iena.

“Ho sempre voglia di imparare e questo è il posto giusto. Cerco di non farmi coinvolgere dalle situazioni angoscianti, anche se non è facile restarne del tutto fuori. La sera quando torno a casa e incrocio lo sguardo dei miei figli, penso con malinconia ai casi che ho trattato”, ha spiegato. Poi Pablo Trincia ha rivelato quella che è la sua più grande paura: “Ho il terrore delle mosche e delle api”.