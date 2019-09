Di tutt'altro tono invece le parole di Alba Parietti: "Lei è uno showman meraviglioso, un volto rubato allo schermo, una cosa che lei non disprezza, dato che è più in tv che in parlamento. Del resto la politica è diventata show", ha detto

“Si ricorda che mi aveva offerto una camomilla il giorno del suicidio del mio compagno? Si rende conto che ha sdoganato l’odio sociale?”. Asia Argento – in versione bionda -si rivolge così a Matteo Salvini nel confronto andato in scena domenica sera su Canale 5, nella trasmissione condotta da Barbara D’Urso, “Live Non è la D’Urso“. L’ex ministro dell’Interno si è sottoposto infatti all'”uno contro tutti”, in cui ha risposto alle domande degli “sferati” Asia Argento, Alba Parietti, Iva Zanicchi, Alda D’Eusanio e Idris.

La prima a prendere parola è stata proprio Asia Argento, che ha ricordato un primo scontro avuto proprio con Salvini dopo la morte per suicidio del suo compagno, lo chef tv e scrittore Anthony Michael Bourdain: “Dopo il suicidio del mio compagno lei mi ha messo alla berlina contro milioni di persone sui social – ha spiegato l’attrice -. Mi ha offerto una camomilla perché le avevo scritto un insulto: 14 persone della mia famiglia sono state uccise nei campi di concentramento, e quando lei si prende gioco della la Festa della Liberazione mi arrabbio. E poi come può perdere tempo con un’attrice?”, ha incalzato polemica.

“Fascismo, comunismo, nazismo non faranno più ritorno. Spero che lei pensi la stessa cosa”, ha commentato allora il leader leghista. “Per caso ti ha punto lo scorpione?”, è sbottata Asia Argento. Ma subito l’ex ministro le ha replicato a tono: “Avevo invitato Asia Argento bere una camomilla, sapete perché? Aveva scritto #Salvinimmerda. Ma a lei sembra normale scrivere così a un ministro? I miei genitori mi hanno dato un’educazione diversa”. “Sono una signora…”, ha ribattuto Asia Argento mentre il pubblico in studio rumoreggiava.“ Una signora che dice ‘Salvini merda’”, ha rilanciato il leader della Lega. Dopo un altro scambio di battute polemico, Salvini ha tagliato corto: “Amici come prima”, ha detto rivolto all’attrice. Ma Asia Argento non ha mollato il colpo: “Amici come prima… Mai stati amici. Lei ha le claque e io sto ancora aspettando la camomilla. E’ un bellissimo fanciullo… Comunque non si può niente contro di lei. Io non porto rancore”.

Poi, è intervenuta Alda D’Eusanio che ha attaccato anche lei il leader leghista: “Lei è venuto qui a scattarsi i selfie e ha avuto vita molto semplice in questo confronto, immagino cosa possano raccontare i giornalisti e gli analisti: ‘Salvini è andato dalla D’Urso a confrontarsi…'”. “Io sono molto orgoglioso a venire qui dalla D’Urso“. Però la D’Eusanio ha continuato: “Signor Salvini ha fatto un grande sbaglio. Asia ha sbagliato ad insultarla però lei ha fatto la stessa cosa”, ha risposto serafico lui.

Di tutt’altro tono invece le parole di Alba Parietti: “Lei è uno showman meraviglioso, un volto rubato allo schermo, una cosa che lei non disprezza, dato che è più in tv che in parlamento. Del resto la politica è diventata show”, ha detto a Salvini.