Carolina Orlandi ha studiato comunicazione e giornalismo all'Università di Siena e alla Scuola Holden di Torino. Rossi non era il suo padre biologico ma la ragazza lo ha sempre considerato tale, ha anche scritto per lui un libro, "Se tu potessi vedermi ora", che le è valso la vittoria del Premio Stresa di Narrativa

Debutterà domani, 19 settembre, su La7 la nona edizione di Piazzapulita, il talk show condotto da Corrado Formigli ha deciso di arruolare nella propria squadra Carolina Orlandi. Stiamo parlando della ragazza che da anni combatte per scoprire la verità sulla morte di David Rossi, marito di sua madre, Antonella Tognazzi. La misteriosa scomparsa dell’ex capo della comunicazione del Monte Paschi di Siena è stata trattata per mesi da Le Iene e, dopo una sua intervista, si era parlato proprio del suo ingresso nel programma di Davide Parenti.

La Orlandi sarà una nuova inviata, ha studiato comunicazione e giornalismo all’Università di Siena e alla Scuola Holden di Torino. Rossi non era il suo padre biologico ma la ragazza lo ha sempre considerato tale, ha anche scritto per lui un libro, “Se tu potessi vedermi ora“, che le è valso la vittoria del Premio Stresa di Narrativa. Il talk show condotto da Formigli prenderà il via con un vero e proprio colpo giornalistico: ospite della prima puntata sarà Carola Rackete. Tvblog fa sapere che la comandante della Sea Watch 3 verrà intervista da Formigli in diretta tv, non sarà presente in studio ma in collegamento.

La Rackete per settimane è stata al centro della scena mediatica, aveva deciso di infrangere il divieto di ingresso imposto dall’ex ministro dell’Interno Matteo Salvini entrando nelle acque italiane. Nel corso della manovra la Sea Watch aveva toccato un’imbarcazione della Guardia di Finanzia, aspetto che aveva suscitato ulteriori polemiche. Nella precedente stagione Formigli ha intervistao in esclusiva Pierre Moscovici e Greta Thunberg, la Rackete accenderà l’attenzione sul debutto stagionale.