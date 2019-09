“Scissione? Non va collegata a vicenda ministri”. Così taglia corto Matteo Renzi dopo le polemiche per la decisione di lasciare il Partito democratico, insieme a una trentina di deputati e senatori che lo seguiranno fuori dal Nazareno, una volta incassati alcuni ministri e sottosegretari. Renzi sfugge alle domande dei cronisti, rientrando nei suoi uffici a Palazzo Giustiniani, vicino al Senato, ma replica sul Pd: “Modello novecentesco di partito non basta più per rispondere al cambiamento”.