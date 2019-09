“Non ho mai davvero conosciuto mio padre. Era sempre ubriaco“. A rivelarlo tra le lacrime è Cristiano Ronaldo in un’intervista con Piers Morgan che andrà in onda martedì sulla tv inglese Itv nel corso di Good Morning Britain. Il fuoriclasse della Juventus ha dismesso i panni del campione e ha mostrato al pubblico il suo lato più emotivo e privato, lasciandosi andare ai ricordi dopo che l’intervistatore gli ha mostrato una clip inedita di suo padre, José Dinis Aveiro, morto a 52 anni a causa di un’insufficienza epatica dovuta all’alcolismo.

Il filmato era un estratto di un’intervista di Dinis alla tv norvegese prima degli Europei del 2004, un anno prima di morire, in cui raccontava quanto fosse orgoglioso di suo figlio: “Non ho mai visto quel video; è stato incredibile – ha detto Cr7 dopo aver visto le immagini -. La cosa che mi dispiace di più è che mio padre non ha mai visto quello che sono diventato. Sono diventato il numero uno e lui non sa nulla. Lui non mi ha mai visto ricevere premi. Il resto della mia famiglia ha visto tutto, mia mamma, i miei fratelli, anche il mio figlio più grande. Ma lui niente”.

Poi Ronaldo ha parlato anche delle accuse di stupro che gli sono state rivolte: “Mi fa stare male. Un giorno ero a casa con la mia ragazza e alla televisione hanno iniziato a parlare di questa notizia. Ho sentito i miei figli scendere le scale e ho subito cambiato canale perché mi vergognavo”.

‘He doesn’t see me receive awards.’

In an emotional interview, @Cristiano breaks down in tears over the loss of his late father and the fact that he never got to witness his son’s success.

Watch the full interview on @ITV on Tuesday at 9pm.@piersmorgan | #GMB pic.twitter.com/LybbJn31VR

— Good Morning Britain (@GMB) 16 settembre 2019