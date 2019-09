L'evento si chiama 'One solo show' ed è organizzato dalla galleria 'Venice Faktory'. In tutto 150 copie degli originali, il ricavato sarà devoluto al centro pediatrico del Meyer di Firenze. Che dice, tuttavia, di non saperne nulla

Undici disegni di Pietro Pacciani in mostra a Venezia il prossimo 20 settembre, per beneficenza. L’iniziativa è della galleria ‘Venice Faktory’ in passato già oggetto di polemiche perché aveva esibito alcuni fotomontaggi raffiguranti Salvini nell’atto di salvare un bambino, firmati da Erik Ravelo. Lo studo ha chiamato l’evento ‘One solo show’ e metterà in vendita 150 copie dei disegni. La richiesta, fanno sapere gli organizzatori, è dello stesso Pacciani, considerato dagli inquirenti “il mostro di Firenze”: gli originali non possono essere venduti e quindi sono stati copiati. Anche la decisione di devolvere i profitti in beneficenza sarebbe del contadino, che avrebbe richiesto di destinare il ricavato al Meyer di Firenze, stando a quanto riporta Il Gazzettino. L’ufficio stampa dell’ospedale pediatrico afferma di non saperne nulla: “Il Meyer non è a conoscenza di questa iniziativa e tutte le iniziative di raccolta fondi ad esso dedicate devono essere preventivamente autorizzate”.

Realizzati durante la permanenza in carcere, i disegni riproducono in prevalenza animali e fanno parte della proprietà di un criminologo che ha seguito Pacciani come consulente della difesa durante le fasi processuali per i sette duplici omicidi di cui era accusato, compiuti fra il 1968 e il 1985. Gran parte della collezione è finita sotto sequestro da parte della magistratura e fra i bozzetti messi in mostra nessuno ha carattere osceno. L’uomo venne condannato in primo grado a più ergastoli e assolto in appello. Morì nel 1998 in attesa di giudizio dopo che la Cassazione aveva annullato la sentenza precedente.