“Un mese fa un angelo saliva al cielo. Era una mia cara amica. Era un’amica di milioni di italiani, Nadia Toffa”. È Gianluigi Nuzzi a postare un video su Instagram per ricordare la giornalista e presentatrice tv morta il 19 agosto 2019 dopo una lunga malattia. Accanto al conduttore di Quarto Grado, in un tavolo di ristorante, appare la madre della Toffa. “Ho fatto una scelta, andare a Brescia e condividere con i genitori di Nadia delle cose da dire”, introduce Nuzzi che poi passa la parola alla signora Margherita. “Sono molto emozionata, il calore che ci hanno dato tutti, l’amore delle persone venute alla camera ardente e al funerale, ci hanno consolato. Non pensavamo ci fosse tutto questo affetto – spiega commossa la donna – li ringrazio tutti e spero rimangano vicini a quello che voleva Nadia, al suo essere guerriera, al portare avanti sue lotte”. La madre di Nadia Toffa ricorda che è il momento di raccogliere l’eredità della figlia, un’eredità di idee e coraggio, probabilmente nel concreto una serie di spunti che riguardano possibili future inchieste delicate come la conduttrice tv era riuscita a fare occupandosi, tra le altre cose, dell’inquinamento ambientale della Terra dei Fuochi. “Aprendo il suo computer abbiamo scoperto le tante idee che aveva – ha concluso la madre – Ci faremo aiutare anche se siamo un po’ anziani. Non dobbiamo demordere. Per questo abbiamo bisogno di voi”.

