“Le mafie sono sottovalutate perché non sparano e non fanno stragi, ma hanno un potere economico e finanziario enorme, si stanno comprando parte dell’Italia inquinando il tessuto economico. Io però non sento più parlare di lotta alla mafia. Chiaro che ci sono tanti altri problemi ma mi sembra che la sottovalutazione della questione mafiosa sia sotto gli occhi di tutti, per non parlare di quanto sia assordante il silenzio della politica sulla questione stragi“. Così Nino Di Matteo nel corso dell’intervista di Marco Lillo in occasione della festa per i 10 anni del Fatto Quotidiano: “Io sogno una politica che nella lotta alla criminalità sia in prima linea. Quella politica che faceva Pio La Torre alla fine degli anni 70 in Sicilia”

