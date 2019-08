Dopo il colloquio al Quirinale, al via il lavoro per cercare di formare la squadra di governo e di risolvere quindi il nodo della vicepresidenza. Per questo il capo dello Stato dovrebbe concedergli tempo almeno fino a lunedì, ma anche un'intera settimana - CRONACA ORA PER ORA

È il giorno di Giuseppe Conte. Alle 9.30 è arrivato al Quirinale e dopo quasi un’ora di colloquio ha ricevuto da Sergio Mattarella l’incarico di formare un nuovo governo, retto dalla maggioranza tra M5s e Pd, che ha accettato con riserva. All’ultimo giorno di consultazioni, Cinquestelle e democratici hanno trovato l’accordo, con il segretario Pd Nicola Zingaretti che per primo ha informato il Capo dello Stato di aver “accettato la proposta” pentastellata di “indicare in quanto partito di maggioranza relativa il nome del presidente del Consiglio dei ministri”. Ora all’avvocato Conte spetta il compito di formare la squadra di governo e di sciogliere i nodi ancora sul tavolo della trattativa. Ecco perché il Quirinale dovrebbe concedergli almeno fino a lunedì, ma anche una intera settimana, per svolgere le sue consultazioni e tornare al Colle per sciogliere la riserva.

Il nodo vicepremier e la questione Rousseau – La prima questione ancora da risolvere resta il ruolo che avrà Luigi Di Maio nel prossimo esecutivo. Nel discorso al Colle che ha dato il via libera definitivo al Conte 2, Di Maio ha confermato che Salvini e Lega gli avevano offerto “di fare il premier“. “A me interessa il meglio per il Paese, non per me”, ha specificato. La sua rivendicazione del ruolo di vice però non è mai caduta, nonostante i democratici insistano nel chiedere “uno schema diverso” con un solo vicepremier: Conte è in quota 5 stelle e non più super partes, quindi serve un suo vice del Pd, è il ragionamento. Anche per una ragione di “discontinuità“. I Cinquestelle hanno fatto quadrato intorno al capo politico, ma poi sono arrivate la parole del garante Beppe Grillo: “C’è un po’ di poltronofilia, ora i ministri siano scelti tra personalità competenti. Ruolo politico ai sottosegretari”. È un rilancio del progetto di Gianroberto Casaleggio “del governo dei migliori“, ma anche un duro invito a non perdere tempo nel discutere dei posti da ministro. Che dovranno rispettare anche la “parità di genere“, è l’altra indicazione arrivata a Conte da Zingaretti. Infine, per il futuro premier come per tutto il governo, c’è il l’incognita del voto su Rousseau che per il M5s deve avere l’ultima parola. Il tema non è mai stato affrontato durante la consultazione al Quirinale con Mattarella, che non è stato coinvolto neanche nella questione vicepresidenza. La consultazione online potrebbe essere posticipata a dopo la chiusura della crisi, con un voto sul programma del nuovo governo giallorosso.

CRONACA ORA PER ORA

10.49 – Conte: “Oggi stesso avvierò le consultazioni”

10.39 – Borsa di Milano sale ancora (+1,5%) dopo incarico a Conte

Sale ancora la Borsa di Milano (+1,5%), mentre Giuseppe Conte ha ricevuto l’incarico di formare il nuovo governo dal presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Sono stati diffusi intanto i dati Istat sull’industria, che a giugno ha fatto segnare un calo del fatturato e degli ordini, più vistoso per l’auto (rispettivamente -6,3% e -15,9%). Intanto appare in rialzo Cnh (+3,8%) e più cauta Fca (+0,4%), con l’intero listino principale che rimane in positivo a Piazza Affari.

10.27 – Conte ha ricevuto l’incarico da Mattarella: ha accettato con riserva

“Il presidente della Repubblica ha ricevuto oggi alle 9:30 al palazzo del Quirinale il professor Giuseppe Conte al quale ha conferito l’incarico di formare il governo, Conte si è riservato di accettare”. Lo afferma il segretario generale della presidenza della Repubblica Ugo Zampetti al termine dell’incontro tra Conte ed il Capo dello Stato.



10.17 – Spread scende a 168 punti. Rendimento Btp decennale ai minimi storici

Continua il calo dello spread fra Btp e Bund sui mercati. Il differenziale è sceso sotto la soglia dei 170 punti a quota 167 per poi risalire leggermente a 168 punti. Il rendimento del decennale aggiorna i minimi storici allo 0,98%

10.15 – Conte svolgerà le sue consultazioni a Montecitorio

Giuseppe Conte, che tra poco riceverà con ogni probabilità da Sergio Mattarella l’incarico di formare un nuovo governo, svolgerà le sue consultazioni a Montecitorio. Il presidente incaricato incontrerà i partiti nella Sala dei busti, mentre le dichiarazioni alla stampa si terranno nella sala della Regina.

9.29 – Giuseppe Conte arriva al Quirinale (video)

Giuseppe Conte è arrivato al Quirinale per incontrare il presidente della Repubblica Sergio Mattarella.



9.22 – Renzi: “Salvini esce politicamente di scena”

“Oggi, con l’incarico per formare il nuovo governo, Salvini esce politicamente di scena. Qui non si tratta di rivendicare meriti, ma di constatare un fatto: oggi è realtà ciò che un mese fa sembrava impossibile. E questo è un bene per chi crede che la politica sia civiltà e non truce scontro di violenza verbale. Molto è ancora da fare, molte le contraddizioni, molti i problemi aperti. Ma intanto: Istituzioni 1 – Populismo 0”. Lo scrive su Facebook Matteo Renzi.

8.52 – Spread fra Btp e Bund apre in calo a 172 punti

Apertura in calo per lo spread fra Btp e Bund. Il differenziale segna 172 punti contro i 176 della chiusura di ieri, seduta nel corso della quale era sceso a un minimo di 169 punti. Il rendimento del decennale è pari all’1,013%. Gli occhi del mercato sono puntati alla formazione del nuovo governo con il premier uscente Giuseppe Conte che è stato convocato questa mattina al Quirinale per l’incarico.

8.33 – Boschi: “Messo interesse del Paese davanti a questioni personali”

“Il bene per il Paese è evitare l’ aumento dell’Iva e i pieni poteri a un uomo instabile come l’ ormai ex ministro dell’Interno. L’accordo di governo è un mezzo per raggiungere questi obiettivi. E penso che abbiamo dimostrato davvero di anteporre l’interesse del Paese mettendo da parte ogni questione personale e senza chiedere nessuna poltrona”. Lo dice al Messaggero, Maria Elena Boschi, del Pd intervistata anche da Il Mattino.

8.19 – Unterberger (Svp): “Circolano i nomi di troppi maschi”

“Solo maschi nel carosello di nomi del governo. Sono spaventata”. A lanciare l’allarme è la senatrice della Svp, Julia Unterberger, che, intervistata dal ‘Corriere della Sera’, spiega: “Appartengo alla cultura tedesca. In Germania la cancelliera è donna. E ora anche la presidente della Commissione europea. Non chiedo tanto, ma… Qui è l’estremo opposto. Non pretendo la metà della rappresentanza femminile. Ma il 35-40% sì “. E aggiunge: “Dalla Lega lo immaginavo. Dal Pd no. Mi meraviglia che le donne di sinistra non parlino”.

8.05 – Salvini: “Tutto organizzato da Conte”

“Il nostro governo ha smesso di funzionare da quando Conte ha avocato tutto a Palazzo Chigi. Ha accentrato i dossier su di sé e tutto si è bloccato: codice degli appalti, autonomia, giustizia, riforma fiscale. Persino il turismo e le adozioni. Gli imprenditori mi dicevano che sul codice degli appalti attendevano novità già a fine 2018, mentre all’inizio di questo mese nulla ancora si era mosso. Viene davvero il dubbio che tutto fosse organizzato”. Lo dice il segretario della Lega, Matteo Salvini in un colloquio con il ‘Corriere della Sera’. “Il giochetto – aggiunge – sarebbe venuto a galla con la manovra, in settembre. Così, almeno, abbiamo costretto tutti a gettare la maschera”.