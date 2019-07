Sandra Milo è entrata a far parte del cast del programma Io e te, condotto da Pierluigi Diaco nel primo pomeriggio di RaiUno. E l’attrice ha concesso un’intervista a Radiocorrieretv nella quale non solo ha parlato di questa sua partecipazione tv, della quale si è detta molto felice, ma ha anche approfittato per raccontare della sua famiglia. Per esempio, l’attrice 86enne sogna di vivere “ancora tanti anni e di morire dopo i suoi figli“. Un’affermazione che non suona proprio gradevole ma che poi Sandra ha provato a chiarire: “Non voglio che soffrano per la mia morte. E vorrei essere loro vicina nel momento in cui se ne dovranno andare. Io non ho paura di morire, loro sì, quindi vorrei stare loro vicino e dire di stare tranquilli, che li raggiungerò presto.