Quella di Alessia Marcuzzi contro gli haters sembra essere una ‘battaglia’ che la conduttrice ha deciso di affrontare, forse non rendendosi conto di quanto siano presenti (e spesso accaniti) i commentatori. Stavolta la Marcuzzi ha postato un video nel quale si vedono solo le sue gambe distese e una borsa (verosimilmente della sua collezione): “Non si mettono le scarpe sul sedile”, scrive nella didascalia citando uno dei tanti commenti. Poi continua: “Si lo so, scusate…era solo un attimo per la foto. “Quella mano lí? Cosa stai facendo???” E no, non sto facendo autoerotismo…l’ho poggiata lì solo per comodità. Ma adesso la tolgo subito🙏 Scusatemi nuovamente haters, avete ragione, sono un po’ maleducata oggi… ma dovete pensare che… Ho tutto in una borsa, lo so, l’ho fatta grossa. Aspe’, vado di corsa🤟“.

Insomma, Alessia riporta alcune frasi dei suoi follower e poi risponde, citando Rovazzi. Il post è riuscito a zittire i commentatori? Neanche per idea: “La gente non è che ti odia o fa l’hater tanto per, semplicemente non interessa affatto ciò che fai, né gli interessa delle tue canzoni di Rovazzi, né minimamente gli importa di essere notati da te, sei te che stai cercando disperatamente di emergere in un mondo che non ti vuole più da tempo“, scrive qualcuno. E ancora “video insignificante”, o “ma tua figlia li vede questi video?”. Naturalmente non manca chi commenta in modo positivo e trova il video molto divertente ma anche “cool”. Ce la farà la Marcuzzi a vincere la sua “battaglia” con i commentatori?