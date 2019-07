“Solo cinque persone sono sopravvissute, mentre almeno 80 disperse“. Sono i numeri di un altro naufragio, riportato su Twitter da Alarm Phone, a largo di Zarzis, in Tunisia. I migranti erano a bordo di un gommone partito da Zwara, in Libia. Secondo le prime informazioni a bordo erano in 86, tutti migranti subsahariani: il rischio è che i dispersi in mare siano più di 80.

According to Tunisian Red Crescent volunteer and activist Chamseddine Marzoug, a shipwreck occurred not far from #Zarzis in #Tunisia yesterday. He told Alarm Phone that only 5 people survived while over 80 people went missing. #Europe and its #borders kill! — Alarm Phone (@alarm_phone) 4 luglio 2019

I cinque sopravvissuti, soccorsi ieri in mare, sono stati portati a Zarzis da pescatori tunisini. Uno di questi, originario della Costa d’Avorio, è morto in ospedale. Fonti locali riferiscono che la Mezzaluna Rossa tunisina e l’Organizzazione Internazionale per le Migrazioni (Oim) in coordinamento con le autorità tunisine, sono al lavoro per i soccorsi e le ricerche in mare, insieme ad alcune imbarcazioni di pescatori.