Anche se ormai siamo abituati alle stranezze dei vip, non si finisce mai di stupirsi: Justin Bieber ha rivelato infatti sui social di dormire in una camera iperbarica. Non solo, di averne anche una “da viaggio“, ovvero una sorta di sacco a pelo cilindrico che, proprio come nel caso della camera, avvolge completamente chi lo utilizza e al suo interno ha un’alta concentrazione di ossigeno. Solitamente questo strumento viene usato negli ospedali per curare alcune patologia, specialmente quelle respiratorie, ma la giovane popstar lo usa invece come letto e sembra rilassarsi molto al suo interno, come mostra la foto da lui pubblicata su Instagram.

Justin Bieber non è però il primo a dormire abitualmente in una camera iperbarica: prima di lui anche Michael Jackson aveva svelato di utilizzarla per riposare. Il re del pop era infatti convinto che dormendo ogni notte al suo interno si sarebbe allungato la vita. Una convivenza che gli aveva attirato fin da subito moltissime critiche, le stese che ora vengono mosse contro Bieber, anche se non manca chi invece lo ritiene molto “cool”.