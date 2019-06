Viva l’Italia. Viva l’Italia che dimentica, che non ricorda, che ancora ascolta i politicanti rincorrere le proprie bugie. Viva l’incoerenza, viva l’ignoranza al potere, viva l’incompetenza. Viva i 5Stelle e la Lega. Viva le Olimpiadi.

Ieri la scelta definitiva delle città che ospiteranno le Olimpiadi invernali 2026. Ha vinto il binomio Milano-Cortina. Grande risultato. Hanno subito esultato Matteo Salvini e i 5Stelle, con grande enfasi e auto proclamazioni.

Ma, fermi tutti. I 5Stelle e la Lega hanno esultato veramente? Ma è lo stesso Salvini, che nel 2014 su Facebook scriveva: “Gente che in tutta Italia aspetta una casa e un lavoro da anni. E Renzi pensa di fare le OLIMPIADI! Ricoverateloooooo”?

Ecco la differenza tra opposizione stupida e governo. Matteo Renzi nel 2014 era impegnato a sostenere la candidatura di Roma per le Olimpiadi. E indovinate chi era contro le Olimpiadi a Roma? Tutto il Movimento 5Stelle. E indovinate chi non le ha volute a Torino? Sempre tutto il Movimento 5Stelle. Oggi, invece, esultano.

Ma viviamo in un Paese normale? Come è possibile accettare con disinvoltura queste ipocrisie, queste falsità, queste prese per i fondelli? Viviamo in una società che ormai è indifferente a tutto.

Siamo assuefatti da continue fasulle campagne elettorali. Molte volte non ci accorgiamo che non siamo altro che monete che regalano dei gratta e vinci milionari a personaggi senz’arte né parte.