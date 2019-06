La ragazza si è raccontata al settimanale Gente e ha spiegato di non essere più tornata in analisi dopo l'esperienza nella casa del Grande Fratello, di non averne più bisogno

Serena Rutelli è uscita cambiata dalla Casa del Grande Fratello e non ha dubbi sul giudicare questa esperienza in modo positivo: “Dopo il Grande Fratello mi sento più forte e non ho più bisogno di tornare dalla psicoterapeuta”, ha raccontato al settimanale Gente. “Volevo mettermi alla prova e restare sola con me stessa. Per questo sono entrata nella Casa”, ha aggiunto. La ragazza ha spiegato di essere stata in cura da una psicologa dall’età di dieci anni ma di non averne più bisogno. “Ho detto per la prima volta la parola mamma molto tardi, intorno a 22 anni – dice -. Una sera, a cena tutti insieme. Prima la chiamavo con il suo nome, Barbara. Ma è lei la mia mamma, a tutti gli effetti”, ha detto poi riguardo al rapporto con Barbara Palombelli, ribadendo di non voler incontrare la madre naturale.