Dopo l’ufficialità della notizia della rottura tra Bradley Cooper e Irina Shayk, i riflettori sono sempre più puntati su Lady Gaga. L’appassionato duetto della cantante con l’attore sulle note di “Shallow” alla notte degli Oscar è infatti ancora nella mente di tutti, motivo per cui la folla ne ha chiesto conto a Gaga.

È successo durante il suo ultimo concerto a Las Vegas: la popstar italoamericana si stava accingendo a suonare al pianoforte proprio “Shallow” quando tra il pubblico alcuni fan le hanno urlato: “Dov’è Bradley?”, come riporta il tabloid britannico The Sun. Una domanda che non è sfuggita a Lady Gaga che ha subito risposto a tono: “Cercate di essere gentili o andate a fanc**o”.