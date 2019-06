Sebastian Vettel su Ferrari centra la pole position nel Gp del Canada, settimo appuntamento stagionale di Formula 1. Il tedesco chiude col crono di 1’10”240, per lui record della pista a Montreal e prima pole stagionale, la 56esima in carriera, davanti al campione del mondo in carica, Lewis Hamilton, su Mercedes, +0”206. Terzo tempo per l’altra Rossa, quella guidata da Charles Leclerc, +0”680. Un risultato che finalmente fa tornare il sorriso alla Ferrari, anche se ora il risultato in qualifica andrà finalmente concretizzato pure in gara, dopo il dominio Mercede di questo inizio di stagione. Incredibilmente quarta la Renault di uno straordinario Daniel Ricciardo, +0”831. Terza fila per la Red Bull di Pierre Gasly, mentre è solo sesta l’altra Mercedes di Valtteri Bottas in ritardo di 0”861.