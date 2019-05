Stop ai derivati della cannabis nei canapa shop così come nelle rivenditorie di tabacchi. Per la Cassazione la legge non consente la vendita o la cessione a qualunque titolo dei prodotti “derivati dalla coltivazione della cannabis sativa”, come l’olio, le foglie, le inflorescenze e la resina. La decisione arriva dalle sezioni unite penali della Suprema corte e comporta lo stop alla vendita dei sottoprodotti della canapa. La decisione nasce dal ricorso presentato da un pm di Ancona che si opponeva alla revoca del sequestro dei prodotti di un negozio.

Nell’udienza, svolta a porte chiuse, la Procura generale della Cassazione ha chiesto di trasmettere gli atti alla Corte Costituzionale in merito alla questione della cannabis su cui si erano già espresse, con contrarie interpretazioni, la Quarta e la Sesta sezione della Cassazione. (La prima si era espressa per il divieto del commercio, la seconda per la sua liceità).

La procura della Cassazione, rappresentata dal pg Maria Giuseppina Fodaroni, non vi sarebbe ragionevolezza nel sistema normativo attuale sulla cannabis light e le indicazioni fornite dal legislatore non sarebbero chiare e, di conseguenza non sarebbero chiare quali siano le condotte suscettibili di essere sanzionate. La legge attuale, dunque, oltre a essere in contrasto con articoli della Costituzione, lo sarebbe anche con le norme europee. In subordine alla trasmissione degli atti alla Consulta, il pg della Cassazione aveva chiesto di accogliere il ricorso del pm di Ancona contro la decisione del Riesame di annullare il sequestro nei confronti del commerciante.

La decisione della Suprema corte è destinata a riaprire la polemica (e a cambiare le sorti) sui canapa shop, oggetto della recente direttiva del Viminale che punta alla loro chiusura. Allo stesso tempo, il dispositivo della sentenza è destinato a nuove critiche. Si legge infatti che “La commercializzazione di cannabis sativa e, in particolare, di foglie, inflorescenze, olio, resina, ottenuti dalla coltivazione della predetta varietà di canapa, non rientra nell’ambito di applicazione della legge 242 del 2016, che qualifica come lecita unicamente l’attività di coltivazione di canapa delle varietà iscritte nel catalogo comune delle specie di piante agricole”. Alla luce di queste considerazioni, le sezioni unite penali presiedute da Domenico Carcano osservano che si integra “il reato di cessione, di vendita e in genere la commercializzazione al pubblico, a qualsiasi titolo, dei prodotti derivati dalla coltivazione della cannabis sativa”. Salvo “che tali prodotti siano privi di efficacia drogante”.