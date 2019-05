In questi giorni stanno seminando il panico per Milano, scagliandosi in picchiata e aggredendo indistintamente ignari passanti e cani a passeggio. Sono le cornacchie che, in particolare nel parco Pallavicino, in prossimità della fermata Pagano sulla linea rossa della metropolitana, hanno cominciato ad attaccare con violenza: diversi gli episodi segnalati sui gruppi Facebook cittadini tra cui anche un caso in cui è stato necessario addirittura l’intervento di un’ambulanza.

Il motivo di queste aggressioni sta nel fatto che è il periodo in cui le cornacchie nidificano e quindi scatta in loro l’istinto di protezione verso i pulcini appena usciti dalle uova motivo per cui chiunque si avvicini troppo agli alberi sui quali hanno fatto il loro nido venga considerato come una minaccia.