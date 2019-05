Il capo politico del M5s Luigi Di Maio chiede di essere rilegittimato all’interno del Movimento dopo il tracollo elettorale delle Europee. Lo strumento sarà un voto (dalle 10 alle 20 di domani, giovedì) sulla piattaforma Rousseau, perché gli iscritti – spiega il ministro – sono “gli unici a cui devo rendere conto del mio operato”. Di Maio, sul Blog delle Stelle, annuncia anche possibili riflessioni su come deve cambiare l’ossatura dei Cinquestelle: “Se ci sono strutture o luoghi decisionali da creare, lo faremo” promette. Ma prima vuole capire se ha ancora la fiducia della base, soprattutto dopo le riflessioni di parlamentari importanti come Primo Di Nicola che si è dimesso da vicecapogruppo al Senato e Gianluigi Paragone che a ilfatto.it era stato il primo ad ipotizzare la revisione dei quattro incarichi del capo politico.

E appare riferito a pensieri come questo un passaggio del post sul Blog delle Stelle in cui Di Maio rivendica di non essersi mai risparmiato: “Mai avrei pensato che lavorare tanto potesse essere una colpa”. “Non mi sono mai risparmiato in nessuna campagna elettorale – prosegue – Ce l’ho messa sempre tutta anche quando nessuno ci credeva. Avevo promesso a tutti di portare il Movimento al governo da candidato premier e ci siamo riusciti. Avevamo promesso il reddito di cittadinanza, quota 100, di smantellare il jobs act, di bloccare le trivelle in mare e aiutare le piccole e medie imprese iniziando ad abbassare le tasse. Di investire nell’innovazione e di bloccare alcune direttive che stavano distruggendo il commercio. È per questi obiettivi che ho deciso un anno fa di assumere l’incarico di ministro del Lavoro e dello sviluppo economico”.

Anche per questo, insomma, “sarà tutto il Movimento 5 Stelle a scegliere” come ribadisce il capo politico che ora chiede di essere confermato. “Se il Movimento rinnoverà la fiducia in me – aggiunge – allora ci metteremo al lavoro per cambiare tante cose che non vanno. Io personalmente con ancora più impegno e dedizione”.