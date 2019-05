“Le dimissioni di Primo Di Nicola da vice capogruppo dei Senatori M5S? “Che ci sia bisogno di discontinuità è fuor di dubbio, che la discontinuità di debba esaurire con nella decisioni di Primo credo di no”. Gianluigi Paragone così fuori da Palazzo Madama commenta il difficile momento del M5S. L’assemblea dei parlamentari M5s (prevista per domani, ndr) “è il luogo idoneo per maturare una scelta tutti insieme. Per me – prosegue il senatore 5 Stelle – la generosità di Luigi Di Maio di mettere insieme tre, quattro incarichi deve essere rivista perché il Movimento per ripartire ha bisogno di una leadership politica h24. Dobbiamo tornare dall’io al noi’. Rixi? “In caso di condanna deve lasciare così come abbiamo ottenuto il passo indietro di Siri”