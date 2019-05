Il primo atto concreto dei vertici M5s dopo la sconfitta alle Europee è del senatore Primo Di Nicola. In attesa dell’assemblea congiunta dei parlamentari di mercoledì 29 maggio, il vicepresidente del gruppo al Senato ha scelto di rimettere la sua carica: “Una decisione che ritengo necessaria”, ha scritto su Facebook il senatore e giornalista, “non solo alla luce del risultato elettorale, ma anche e soprattutto delle cose che ci siamo detti in tanti incontri e assemblee. Mettere a disposizione del Movimento gli incarichi. È l’unico modo che conosco per favorire una discussione autenticamente democratica su quello che siamo e dove vogliamo andare”. Il senatore, contattato da ilfattoquotidiano.it, ha detto di non voler commentare e ha rimandato i chiarimenti all’assemblea. Chi ha parlato con il giornalista ha fatto sapere che la sua permanenza nel M5s è fuori discussione e che la scelta è stata motivata dalla convinzione che la responsabilità della sconfitta elettorale debba essere condivisa a tutti i livelli.

Smentita la notizia di un vertice a Milano tra Di Maio, Grillo e Casaleggio, rimane l’attesa per capire cosa farà il capo politico e come verrà gestita la nuova fase politica dopo la botta del voto. Il capitolo è molto delicato: il 17,06 per cento ottenuto alle Europee di domenica scorsa è un risultato che va oltre le peggiori aspettative per i 5 stelle. Ora per Di Maio si apre la difficile convivenza con Salvini al governo. Entrambi i vicepremier hanno garantito che andranno avanti e che rimane la lealtà alla base del contratto di governo. Il timore sono i dossier su cui fino a questo momento si sono contrapposti e su cui ora Salvini vorrà avere l’ultima parola.

Il problema per Di Maio ora è anche come ricompattare i suoi. Dopo la sconfitta alle regionali in Abruzzo e Sardegna, il capo politico aveva annunciato una riorganizzazione del Movimento, passando per un voto sulla piattaforma Rousseau. Il processo però è stato molto lungo e ancora non si è arrivati a una conclusione. C’è stata una prima discussione in rete, ma, a differenza delle aspettative iniziali, alle Europee e soprattutto alle Amministrative non sono stati messi in pratica i cambiamenti annunciati. Uno fra tutti: l’alleanza con le liste civiche che avrebbe permesso in molti casi di strappare almeno il ballottaggio. L’altro capitolo in discussione, come riferito dal Fatto Quotidiano in edicola, riguarda la formazione di una segreteria politica da affiancare a Di Maio e di cui potrebbe farne parte anche Alessandro Di Battista.