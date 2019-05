Nella decima e ultima puntata di Ciao Darwin 8 è andato in scena un momento molto toccante, che ha fatto commuovere anche Paolo Bonolis. La produzione dello show di Canale 5 ha voluto infatti ricordare Marco Garofalo, lo storico coreografo del programma scomparso il 19 aprile scorso. Così, prima i due maestri coreografi Lorella Boccia e Salvatore Dello Ianolo si sono esibiti in un’intenso passo a due e poi tutto il corpo di ballo di Ciao Darwin, per fugare la tensione emotiva, si è scatenato sulle note di una canzone di Beyoncé dalla forte carica sensuale, caratteristica che Garofalo ha sempre voluto esaltare con le sue coreografie. Al termine dell’esibizione Paolo Bonolis si è mostrato visibilmente commosso e ha voluto omaggiare il collega dicendo: “Questi ballerini sono tutti figli suoi”.