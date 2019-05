Un gesto che se per alcuni è naturale, per altri risulta sconveniente. Ecco che la ex ballerina, diventata madre a 50 anni, ha festeggiato il compleanno dei due gemelli Elizabeth e Dylan mentre li allatta

Hather Parisi è tornata su un tema che suscita sempre molte polemiche, quello dell’allattamento in pubblico. Un gesto che se per alcuni è naturale, per altri risulta sconveniente. Ecco che la ex ballerina, diventata madre a 50 anni, ha festeggiato il compleanno dei due gemelli Elizabeth e Dylan postando sul proprio profilo una foto realizzata mentre li allatta: “Una gioia immensa voluta con tutta me stessa che ha cambiato il senso della mia esistenza”. Ovviamente sono arrivati molti complimenti ma non sono mancate le critiche: “Una cosa così privata messa sul web anche se bellissima è assurda”, si legge. “Si è perso completamente il senso del privato”, scrive qualcuno. “Non c’è niente di più bello che vedere una mamma che allatta”, ribatte un utente.