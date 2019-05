"L'ipotesi dell'ingresso di Eliana Michelazzo nella casa del Grande Fratello come concorrente non è mai stata presa in considerazione dall'editore di Mediaset", si legge infatti in una nota del Biscione

Eliana Michelazzo, una delle agenti di Pamela Prati, protagonista del “caso” televisivo del momento, il tanto annunciato e poi annullato matrimonio tra la showgirl e l’irreperibile Marck Caltagirone, ha chiesto di poter entrare nella casa del Grande Fratello per poter così, dice, sfuggire all’ulteriore pressione mediatica che si scatenerà in seguito all’intervista rilasciata a “Live – Non è la d’Urso”, in onda mercoledì sera. Una richiesta che dovrebbe essere formalizzata a Barbara D’Urso stasera nel corso della puntata del reality di Canale 5. Mediaset però, ha fatto sapere subito di aver messo il veto alla cosa: “L’ipotesi dell’ingresso di Eliana Michelazzo nella casa del Grande Fratello come concorrente non è mai stata presa in considerazione dall’editore di Mediaset”, si legge infatti in una nota del Biscione.

Insomma, sembra proprio che si aprirà un nuovo capitolo della già complessa e controversa vicenda delle nozze di Pamela Prati con Mark Caltagirone. Tutto pare infatti dal fatto che la Michelazzo ha confessato a Barbara D’Urso, nell’intervista che andrà in onda mercoledì sera, che il fantomatico Mark Caltagirone non esiste: “In tv ho mentito, non ho mai incontrato Mark Caltagirone, l’ho visto solo in un video di pochi secondi in cui lui è in auto con la mia socia Pamela Perricciolo. La voce di quell’uomo è diversa da quella della telefonata avvenuta nel programma ‘Live‘. A questo punto credo non esista”.