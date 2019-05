Il presidente del Consiglio, dopo una giornata di polemiche, decide di fare sbarcare i naufraghi ad Augusta, anche se poche ore prima Salvini aveva ribadito ancora una volta il suo no. Trenta sul leader della Lega: "Per lui ogni pretesto è buono per attaccarmi. Non vale nemmeno la pena rispondere"

Salvini aveva ribadito ancora una volta il suo “porti chiusi” visto che “con le politiche dei porti chiusi abbiamo più che dimezzato i morti nel Mediterraneo. Lo avevamo promesso, lo stiamo facendo”. Ma a poche ore dal salvataggio da parte della Marina italiana di 36 migranti – tra i quali due donne e 8 bambini – alla deriva su un barcone in acque libiche – e dopo una giornata di polemiche, il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha fatto sapere in una nota che gli “amici europei” sono stati “molto solleciti” nell’accoglienza dei naufraghi, e ha deciso che sbarcheranno nel porto militare di Augusta.

“I 36 migranti che erano a bordo di una imbarcazione che stava per affondare e che sono stati messi in salvo dal personale della nostra Marina militare che era a bordo della nave Cigala Fulgosi, sono stati tutti trasferiti sull’unità Stromboli – si legge nella nota di Palazzo Chigi -. Ringrazio Francia, Malta, Lussemburgo e Germania per la sollecitudine con cui, nel giro di poche ore, hanno dichiarato la disponibilità ad accoglierli, partecipando alle operazioni di redistribuzione. La nave Stromboli viaggia adesso verso il porto militare di Augusta (Siracusa), dove i migranti verranno fatti sbarcare”. E a fronte della decisione di Palazzo Chigi interviene Giorgia Meloni, che sottolinea come “l’unica soluzione” sia “il blocco navale”, perché “se ci limitiamo a chiudere i porti noi non risolviamo il problema, perché alla fine arrivano in Italia lo stesso, con le barchette, con la marina militare”.

Trenta: “Con Salvini è battaglia quotidiana” – Ma a rispondere agli attacchi rivolti dal titolare dell’Interno alla Marina è la stessa ministra della Difesa, che difende i militari. “Finché lo fa contro di me è tutto secondo copione – ha detto Elisabetta Trenta in un’intervista al Corriere della Sera -. Ma non pensi di poter attaccare i militari e nel caso specifico la Marina. Si tratta di servitori dello Stato che fanno ogni giorno il proprio dovere e io non consentirò a nessuno di offendere il loro lavoro”. E riferendosi sempre al leader della Lega prosegue: “Ormai è una battaglia quotidiana, ma tra due settimane ci sono le Europee e Salvini è in piena campagna elettorale. Per lui ogni pretesto è buono per attaccarmi. Sinceramente credo che non valga nemmeno la pena rispondere”, ha aggiunto il ministro.

L’intesa sull’accoglienza dei naufraghi – L’intesa sull’accoglienza dei migranti è stata raggiunta durante il vertice Ue informale di Sibiu, in Romania. “All’ordine del giorno – aveva detto Conte a margine dell’incontro – è la nave militare che ha raccolto dei migranti a bordo. Ne ho approfittato per parlarne con i partner europei: ho avuto già la disponibilità di Malta, Francia e Lussemburgo a prendere alcuni migranti. Attendo la risposta, ma c’è apertura e disponibilità, da parte di Germania, Spagna e Portogallo. Devo dire la verità che gli amici europei si sono mostrati molto solleciti rispetto alle mie richieste, quindi adesso quanto prima risolveremo anche questo caso”. Già Di Maio, prima che Conte recepisse la disponibilità dei Paesi Ue si era augurato che ci fosse “solidarietà da parte dell’Europa“, specificando che erano in corso le verifiche sulla nave ha agito in quella zona. Da quello che so, era in supporto alle autorità libiche”. E in attesa dello sbarco dei 36 naufraghi, un’altra nave di Mediterranea Saving Human ha lanciato un sos all’Italia, dopo avere salvato ieri 30 migranti che erano a bordo di un gommone in avaria. “Pochi minuti fa la Mare Jonio, con a bordo le 30 persone salvate nel tardo pomeriggio di ieri a 40 miglia dalle coste libiche – scrivono dalla nave su Twitter -, è entrata acque territoriali italiane 12 miglia a sud di Lampedusa. È stata raggiunta da due unità della guardia di finanza per un controllo di polizia”.