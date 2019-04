“Vi chiedo di rimanere nella pace. Le liti risolvetele negli uffici, non davanti al vostro popolo”. Papa Francesco ha rotto il protocollo e, come non era mai successo per un pontefice, si è inginocchiato e ha baciato i piedi dei leader del Sud Sudan. L’incontro era stato organizzato in Vaticano e davanti al Bergoglio c’erano il presidente Salva Kiir, i vicepresidenti e il capo dell’opposizione, che dovranno avviare la fase di transizione in un Paese segnato da conflitti tra etnie.

Video Youtube/Vatican News