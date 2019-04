Per la circoscrizione Nord Est la giornalista minacciata per l’inchiesta sulla ‘ndrangheta in Emilia Romagna e per le Isole la manager sarda di Olidata. Sono Sabrina Pignedoli e Alessandra Todde le prime due capilista M5s volute da Luigi Di Maio e anticipate dai quotidiani. L’elenco completo dei nomi sarà presentato alla stampa sabato 13 aprile a Roma dal vicepremier e capo politico del Movimento. Proprio sulla scelta delle donne da mettere in testa alle liste non sono mancati i malumori dentro il Movimento: le prescelte, come da regolamento M5s, non passeranno dalle primarie online e saranno davanti agli eurodeputati uscenti.