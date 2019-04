“Altro che flat tax, non esiste. Dovranno decidere se fare una patrimoniale o aumentare l’Iva”. Ad attaccare il governo Conte è Matteo Renzi, nel corso della presentazione a Roma del suo libro ‘Un’altra strada”. “Hanno già deciso di metterci le mani in tasca. Quello che hanno già preso, vedi le pensioni, è solo l’acconto”, ha continuato. “Aumentano le tasse e il debito, vanno giù il Pil e i posti di lavoro. Nel documento c’è già scritto, ci sono tagli all’università, ai pendolari, al sociale, devono trovare cinquanta miliardi”, ha rivendicato l’ex premier. Per poi attaccare sarcastico contro il presidente del Consiglio Giuseppe Conte: “Non lo chiamano alle riunioni, non lo invitano ai tavoli. Non deve andare al salone del mobile, ma al salone del soprammobile. L’Italia è fuori dai tavoli che contano, come Brexit e Libia”.