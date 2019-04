“Eliminazione della non punibilità penale per i vertici Ilva? Nostro obiettivo è inserirla nel decreto crescita”. Lo ha confermato il vicepresidente del consiglio Luigi Di Maio, a margine delle celebrazioni del 167 anniversario della fondazione della Polizia di Stato- “Il nostro obiettivo è inserirla e l’ultimo consiglio dei ministri ha già varato che c’è il titolo su questo tema . Stiamo scrivendo la norma – ha aggiunto Di Maio, che sulla data definitiva del decreto non si sbilancia – stiamo definendo gli ultimi dettagli, non m’impicco alle date ma è urgente”