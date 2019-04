Il titolare dei ristoranti Antonio La Trippa di Napoli, Pino Bozza, parcheggia la propria Ferrari su un posto riservato ai disabili – come lui stesso ha ammesso e come dimostra il video – in via Domenico Morelli. Il consigliere dei Verdi in Regione Campania, Francesco Emilio Borrelli, denuncia l’accaduto, ma l’imprenditore gli risponde con un videomessaggio su Instagram pieno di insulti: “Ci vediamo in Tribunale, coglione“. Durante la registrazione del filmato, tuttavia, Bozza è alla guida della propria auto senza cintura e con lo smartphone in mano. “Sono titolare di un’azienda con 200 dipendenti, e tu sei consigliere di una città in cui non funziona niente”. “Questa è la mentalità” ha ribattutto Borrelli “contro cui combattiamo con grande determinazione”.