“Strumentalizzate, basta fare show, via di qui”. Lite tra il giornalista di Piazzapulita, Alessio Lasta, e uno degli organizzatori del Congresso della Famiglia di Verona. Lasta stava intervistando un esponente di Forza Nuova, accredito al convegno, quando un organizzatore è intervenuto. “Prendiamo le distanze da loro. Ditelo nel vostro programma e non montate il servizio come volete voi”.