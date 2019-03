“Purtroppo in questa vicenda ci sono molti punti che non tornano. È come se ciascuno di noi avesse perso una figlia, una sorella. Chiediamo giustizia per loro e le loro famiglie”. Maria Elena Boschi (Pd) interviene alla Camera e, rivolgendosi al governo (presente, in Aula, la viceministra degli Esteri, Emanuela Claudia Del Re), ricorda l’incidente, avvenuto nel marzo del 2016, che in Spagna coinvolse un bus di studenti in Erasmus e che causò la morte di 13 ragazze, tra cui sette italiane. Boschi seguì la vicenda da ministra e poi da sottosegretaria alla Presidenza del Consiglio. Nel settembre del 2017, l‘accusa contro l’autista (che in un primo momento avevo dichiarato di essersi addormentato) venne archiviata. Ma nell’estate dello scorso anno il tribunale spagnolo ordinò di riaprire il caso, dando 18 mesi per le indagini.