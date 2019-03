È finito in tragedia lo show acrobatico a Escuintla Volcanes Racetrack, in Guatemala. L’aereo t-28 dopo un giro della morte, un classico di queste esibizioni, ha sbagliato manovra e dopo aver quasi sfiorato la testa del pubblico, è andato a schiantarsi davanti ai presenti terrorizzati. Tutto è successo in pochi secondi, come documentano i video di chi stava riprendendo lo spettacolo. I due piloti sono morti in ospedale