Una nave mercantile turca si è arenata sul litorale sud di Bari, all’altezza del lido Pane e Pomodoro, a causa delle raffiche di vento e della mareggiata. Sul posto sono al lavoro mezzi della Capitaneria di porto. Un rimorchiatore ha tentato inutilmente di avvicinarsi alla nave per agganciarla e trainarla al largo. Le condizioni del mare non hanno sinora consentito di portare a termine l’operazione. A bordo c’è l’equipaggio. La nave, come si vede nel video, è arenata sul basso fondale sabbioso e sbatte contro i frangiflutti.

La nave, la Efe Murat di Istanbul, è partita ieri dal porto di Ortona ed è diretta ad Aliaga in Turchia. Ad Ortona il mercantile ha scaricato una partita di grano. In tutto sono 15 i componenti dell’equipaggio che si trovano a bordo, tutti di nazionalità turca. Sul posto la Capitaneria di porto ha inviato un primo rimorchiatore raggiunto da un secondo. Inutili finora i tentativi per “liberare” la nave.

Video realizzato con immagini dell’Agenzia Vista