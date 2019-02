Il ministro dell'Interno in cartone che si fa un selfie con la felpa della polizia. Stamattina in piazza Vittorio è comparsa una nuova opera di Sirante. Bersaglio, questa volta, la legge sulla legittima difesa

Una sagoma di cartone raffigurante il ministro dell’Interno Matteo Salvini che si fa un selfie con la felpa della polizia è apparsa stamattina sotto i portici di piazza Vittorio, nel centro di Roma. Accanto una teca con pistole finte. È la nuova provocazione firmata dallo street artist Sirante, già autore di altre opere nella Capitale, come la rivisitazione del quadro ‘I bari’ di Caravaggio con lo stesso Salvini, Luigi Di Maio e Silvio Berlusconi, quella de ‘L’incendio del borgo’ di Raffaello con Matteo Renzi che ‘porta in salvo’ Berlusconi e di nuovo Salvini dipinto seduto come un mendicante.

La sagoma trovata questa mattina all’angolo con via Machiavelli prende di mira la legge sulla legittima difesa (non ancora approvata), come si legge sulla teca: “Norme di comportamento in caso di EMERGENZA. Si rende noto a tutti gli utenti che ogni abuso verrà giustificato e premiato. Non siamo in grado di garantire la tua sicurezza. PROTEGGITI”.

Dopo la segnalazione sul posto sono intervenute la polizia del commissariato Esquilino e la Digos.