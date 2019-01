La ministra: "Provocazioni inscenate per spostare l’attenzione e ottenere un po' di visibilità". Il senatore M5s: "Il risultato è far fare bella figura ai sindaci del pd e creare illegalità". L’ex presidente della Consulta Mirabelli ricorda che "il capo dello Stato ha la funzione di promulgare una legge approvate dal Parlamento, ma non concorre con la sua volontà alla formulazione della legge. E non è detto che la condivida"

Il sindaco di Napoli Luigi De Magistris che risponde al ministro Matteo Salvini accusandolo di essere lui a “violare apertamente la Costituzione, sulla quale ha giurato”. La ministra della pa Giulia Bongiorno che, intervistata da Libero, attacca dando un’interpretazione simile a quella arrivata ieri dal vicepremier Luigi Di Maio: “Provocazioni inscenate per spostare l’attenzione e ottenere un po’ di visibilità. E magari proporsi come leader nazionali della sinistra, campagna elettorale da parte di sindaci che si devono sentire un po’ di sinistra“. Il giorno dopo la presa di posizione dei primi cittadini di Palermo, Firenze e Napoli e del vertice Anci (non senza polemiche interne) contro il decreto Sicurezza, lo scontro non accenna a rientrare nonostante l’apertura del premier Giuseppe Conte a un incontro con i sindaci.

E sul fronte M5s si registra un’altra critica al decreto: il senatore Matteo Mantero, uno dei cinque dissidenti che non hanno partecipato al voto sul provvedimento, sul suo profilo Facebook ha commentato che la protesta dei sindaci è “quello che si ottiene emanando un Decreto incostituzionale e stupido, a solo scopo propagandistico, che auspicabilmente sarà smontato dalla consulta: creare illegalità dove non c’era, ridurre l’integrazione peggiorando le condizioni di vita di italiani e stranieri, far fare bella figura ai sindaci del pd che hanno contribuito a creare il falso problema dell’immigrazione e ora passano per i paladini dell’integrazione. Filotto insomma…”, si legge nel post. Che conclude: “La prossima volta proviamo ad ascoltare i nostri sindaci, come quelli di Roma e Torino ad esempio, che avevano esposto in maniera chiara e non strumentale come stanno facendo Orlando & C. le problematiche che avrebbe causato questo decreto”.

La ministra Bongiorno commentando le polemiche afferma che “se ciascuno di noi decide di applicare la legge solo quando la ritiene valida e giusta, è il caos totale. Dicono che il Far West è quello che vogliamo fare noi della Lega con la legittima difesa, ma il vero Far West è il loro: non pago il conto al ristorante perché lo ritengo troppo caro, schiaffeggio chi credo mi abbia fatto un torto per strada, non applico la legge che non mi piace”. Per l’avvocatessa “quelle di Orlando e De Magistris sono provocazioni inscenate per spostare l’attenzione e ottenere un pò di visibilità. E magari proporsi come leader nazionali della sinistra, che al momento non ha nessuno in quel ruolo”.

Quanto al fatto che, come sostiene Salvini, il decreto sia stato “firmato e promulgato dallo stesso Presidente della Repubblica” che i sindaci “applaudono per il discorso di fine anno”, sul Messaggero l’ex presidente della Consulta Cesare Mirabelli ricorda che “il Presidente ha la funzione di promulgare una legge approvate dal Parlamento, ma non concorre con la sua volontà alla formulazione della legge. E non è detto che la condivida”. “La firma del presidente non può essere garanzia di costituzionalità di una legge. Se così fosse, non ci sarebbero i giudizi della Consulta per affermare la legittimità costituzionale di una legge”. Va poi ricordato che dopo la firma il capo dello Stato ha inviato al premier una lettera in cui richiamava “gli obblighi costituzionali e internazionali dello Stato’ e, in particolare, “quanto direttamente disposto dall’articolo 10 della Costituzione e quanto discende dagli impegni internazionali assunti dall’Italia”.

Alle 11 a Palermo si terrà un presidio organizzato da associazioni, forum e sindacati a sostegno della decisione del sindaco di sospendere in città l’applicazione del decreto Sicurezza. Intanto anche l’Anci è spaccata: un gruppo di sindaci leghisti ha chiesto un “confronto” al presidente Antonio Decaro “affinché l’Associazione su queste ed altre questioni cruciali non venga usata strumentalmente per sostenere le posizioni politiche di una parte del Paese”.