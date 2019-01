Luigi Di Maio, in vacanza-tour nel Bellunese e nell’Agordino, in particolare ad Alleghe, ha provato a guidare, per la prima volta, una motoslitta. Alla fine, ha rivolto un augurio di buon anno agli italiani: “Fate ciò che più vi piace. A noi piace difendere i vostri diritti, specialmente dalla classe dirigente che ve li ha tolti”. Dopo l’intoppo di Repubblica, che ha dato la notizia di un ricovero in ospedale del vicepresidente del Consiglio del M5s, poi smentita, gli utenti su Facebook hanno commentato, ironicamente: “Luigi, vai piano con la motoslitta sennò ti fai male!”, “ah, ma allora stai bene”.