Dal Carroccio la frenata sulla proposta di ridurre le indennità degli eletti. Il presidente della commissione Bilancio Borghi a Repubblica: "Vada a riprendersi il capitolo 26: si parla di 'tagliare i costi della politica e delle istituzioni, eliminando gli eccessi e i privilegi' con esplicito riferimento a vitalizi, auto blu, aerei di Stato, ma non alle indennità di deputati e senatori. E sa perché? Perché sul punto non c'era accordo e si è deciso di accantonarlo". Fronte comune con Forza Italia che protesta: "Diversivo per non affrontare i nodi del Paese"

Non solo sul taglio degli stipendi dei parlamentari non c’è intesa tra Lega e M5s, ma dal Carroccio negano di aver mai accettato che entrasse dentro il contratto di governo. Se per i 5 stelle è da sempre una delle proposte bandiera, tant’è che gli eletti grillini già si riducono le indennità autonomamente, per i leghisti la questione è fuori dall’agenda perché loro sono già impegnati nella restituzione “cash” (come disse lo stesso Matteo Salvini) dei 49 milioni di euro frutto della truffa dei fondi elettorali. L’accordo raggiunto nel settembre scorso con la procura di Genova infatti prevede che dal Carroccio arrivino 600mila euro l’anno. “Io c’ero quando si scriveva”, ha detto oggi in un’intervista a Repubblica il presidente leghista della commissione Bilancio Claudio Borghi, “è in quel contratto tra Lega e M5s, il taglio degli stipendi dei parlamentari semplicemente non c’è”. Il terreno è molto scivoloso, anche perché il rischio è quello di lasciare la battaglia degli sprechi ai grillini. Anche per questo il capogruppo al Senato Massimiliano Romeo al Corriere della Sera ha rilanciato: “Chiederemo che entro fine gennaio venga discussa in Aula la riforma sul taglio dei numeri dei parlamentari. Perché è anche questa la via per contenere i costi eccessivi della politica”.

Per la Lega quindi, piuttosto si deve agire per ridurre il numero dei parlamentari con una legge di riforma costituzionale che prende i suoi tempi e può essere discussa in tutta calma. Un piano però completamente diverso da quello dei 5 stelle che sul punto vorrebbero intervenire rapidamente con la riduzione delle indennità: per loro cambia davvero poco perché di fatto il taglio è già operativo. Ma, proprio come dice Borghi, il contratto sul punto non è chiaro: si parla sì di tagli ai privilegi, ma gli stipendi non vengono mai citati esplicitamente. In realtà lo stesso Salvini, intervenendo poche ore dopo l’annuncio di capodanno di Luigi Di Maio e Alessandro Di Battista, aveva sì frenato ma restando più possibilista: “Giusto tagliare sprechi e spese inutili, è nel contratto di governo e lo faremo. Ma per la Lega le priorità degli Italiani sono cose anche più concrete”. Il testo del contratto recita letteralmente: “Riteniamo doveroso intervenire nelle sedi di competenza per tagliare i costi della politica e delle istituzioni, eliminando gli eccessi e i privilegi. Occorre ricondurre il sistema previdenziale (dei vitalizi o pensionistici) dei parlamentari, dei consiglieri regionali e di tutti i componenti e i dipendenti degli organi costituzionali al sistema previdenziale vigente per tutti i cittadini, anche per il passato. Occorre razionalizzare l’utilizzo delle auto blu e degli aerei di Stato oltreché l’utilizzo dei servizi di scorta personale. Per una maggiore equità sociale riteniamo altresì necessario un intervento finalizzato al taglio delle cosiddette pensioni d’oro (superiori ai 5mila euro netti mensili) non giustificate dai contributi versati”. Ed effettivamente non ci sono riferimenti espliciti agli stipendi.

Ed è questa la posizione di Borghi oggi: “Mah, francamente ne dubito”, ha detto a Repubblica. “Vada a riprendersi il capitolo 26: si parla di ‘tagliare i costi della politica e delle istituzioni, eliminando gli eccessi e i privilegi’ con esplicito riferimento a vitalizi, auto blu, aerei di Stato, ma non alle indennità di deputati e senatori. E sa perché? Perché sul punto non c’era accordo e si è deciso di accantonarlo”, ha risposto. Salvini a Capodanno ha elencato quali sono le priorità della Lega da realizzare prima del taglio a “sprechi e spese inutili”: dalla flat tax alle autonomie, fino alla cancellazione definitiva della Fornero per finire alla legittima difesa. Borghi è d’accordo col suo leader? “Senza ombra di dubbio. Tra l’altro io sono sempre stato contrario a questo taglio, l’ho dichiarato anche in tempi non sospetti”. E perché? “Le indennità servono a garantire, ad attrarre competenze”. Secondo il presidente leghista della commissione Bilancio di Montecitorio “è ovvio che se io prendo uno scappato di casa e lo candido, il nostro stipendio può sembrare stellare: per un disoccupato è tantissimo, mi rendo conto. Ma le Camere scrivono le leggi, decidono il destino del Paese: se noi vogliamo le eccellenze dobbiamo pagarle. E poi c’è un’altra questione”. Quale? “Bisognerebbe candidare cittadini non affamati perché più si ha fame più si rischia di restare vittima di offerte improprie pre o post ruolo che si ricopre. Quel che interessa alla gente è avere parlamentari che lavorano nel loro interesse, non quanto guadagnano”. La Lega, invece, sembra più orientata a diminuire il numero dei parlamentari invece che tagliarne lo stipendio: una misura che però sarebbe da introdurre con riforma costituzionale. “A parte che, come si sa”, ha chiuso Borghi, “le riforme costituzionali non portano bene, se devo essere sincero non sono particolarmente favorevole neppure a questa proposta. I parlamentari rappresentano i territori, più istanze arrivano in aula più il popolo si sentirà ascoltato e garantito. Perciò eviterei di fare minestroni che potrebbero risultare indigesti”.

Insomma, come volevasi dimostrare, quello degli stipendi sembra essere terreno di scontro tra le due forze di governo. “Non c’è nulla di più concreto che tagliare spese superflue e utilizzare i milioni di euro risparmiati per le vere esigenze dei cittadini. Concreto come una fetta di pane e nutella”, ha scritto ieri su facebook vicepresidente del Senato Paola Taverna (M5s), facendo una battuta in direzione Salvini. Senza considerare le bordate dell’opposizione. Ieri il forzista Osvaldo Napoli provocava: “La mia idea è che ogni parlamentare deve avere diritto a un’indennità economica di carica in tutto eguale allo stipendio che percepiva prima della sua elezione”. Proprio Forza Italia è tra i più accesi oppositori della misura: “L’ennesima suggestione ‘anti-casta’ dei M5s, ossia il taglio del trattamento economico dei parlamentari, rischia di essere un diversivo per non affrontare i veri nodi sociali del Paese”, ha detto oggi la deputata Fi Annagrazia Calabria. “Le priorità dell’Italia sono altre, a cominciare dal lavoro: bisogna consentire ai nostri giovani di trovare l’opportunità di esprimere il loro talento. La retorica dell’ostilità al Palazzo non servirà a rilanciare il Paese ma finirà solo con l’alimentare il fuoco pericoloso dell’antipolitica”.