Luigi Di Maio e Alessandro di Battista insieme in un video per gli auguri di inizio anno. Come previsto, i due, che hanno trascorso capodanno insieme, hanno pubblicato sul proprio profilo Facebook un breve filmato in cui appaiono sulle piste da sci con cappello e giacca a vento. “È stato un 2018 – sono le parole del vicepremier – in cui abbiamo combattuto quella classe di italiani privilegiati che si è opposta al cambiamento, e che ci sta combattendo anche in questi giorni perché stiamo bloccando le pensioni d’oro e stiamo tagliando molte altre cose. Ieri sera vi abbiamo promesso una legge che taglia gli stipendi ai parlamentari, ma ci sono tante altre cose che vogliamo fare”