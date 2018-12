"Tutte le cose che i signori Cinque Stelle hanno fatto e gli annunci che continuano a fare, vanno a toccare i nostri diritti di libertà. Il paese versa in una situazione delicata e pericolosa. Non soltanto dal punto di vista economico" le parole del leader di Forza Italia secondo l'Adnkronos

Nessuna dichiarazione ufficiale, ma era prevedibile che il commento di Silvio Berlusconi sull’approvazione sulla legge anticorruzione – arrivata con il placet dell’ex (?) alleato Lega – fosse quantomeno negativo. Dalla festa per gli auguri di Natale a Palazzo Madama con i senatori azzurri arriva la bocciatura del provvedimento dell’ex premier.

“Tutte le cose che i signori Cinque Stelle hanno fatto e gli annunci che continuano a fare, vanno a toccare i nostri diritti di libertà. Il paese versa in una situazione delicata e pericolosa. Non soltanto dal punto di vista economico. Andremo sicuramente in recessione. Loro non sanno cosa sia la vera democrazia. È una legge pericolosissima, e mette ogni cittadino italiano nelle mani di qualunque pm” le parole del leader di Forza Italia ai suoi, secondo l’Adnkronos. Berlusconi, imputato per corruzione in atti giudiziari per il processo Ruby, prescritto dal reato di corruzione impropria nel processo sulla compravendita dei senatori, condannato in sede civile a risarcire De Benedetti per il caso del Lodo Mondadori, avrebbe spiegato che basta la dichiarazione di un pentito, una semplice prova o indizio a farti rischiare la galera e il sequestro del proprio patrimonio.



Durante il brindisi Berlusconi quindi avrebbe lanciato l’operazione “scoiattolo” ovvero avvicinare gli scontenti e i delusi del Movimento 5 Stelle, ascoltare quali sono i problemi riscontrati con il capo politico Luigi Di Maio e preparare il terreno quando il Governo giallo-verde finirà la sua corsa.

L’ex Cavaliere, riabilitato e pronto a candidarsi alle prossime elezioni europee, è convinto che la durata dell’esecutivo sia limitata e quindi in caso di una nuova maggioranza di centrodestra gli scontenti pentastellati saranno a disposizione. Già in passato Berlusconi aveva lanciato un assalto simile, chiamandola operazione Libertà, come aveva raccontato il senatore Sergio De Gregorio durante il processo a Napoli: “Una strategia di guerriglia urbana per sabotare e destabilizzare il governo, una guerra senza esclusione di colpi, una sorta di battaglia navale dove ogni giorno si discuteva chi doveva parlare e avvicinare i senatori da provare a convincere”. Qualcuno lo fu e il governo Prodi nel maggio del 2008 cadde.