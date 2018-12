Tensione a Palazzo Madama sul disegno di legge Anticorruzione, il provvedimento voluto dai 5 stelle che dovrebbe essere approvato entro il 13 dicembre. La maggioranza sta valutando di mettere la fiducia per accelerare i tempi ed evitare così le tante richieste di scrutinio a voto segreto. Il primo scontro in mattinata è stato sulle pregiudiziali di costituzionalità: la presidente di turno Paola Taverna ha dichiarato che vanno votate a scrutinio simultaneo e non segreto, ma la presidente Elisabetta Alberti Casellati ha chiesto di convocare la giunta per il regolamento così che possa esprimersi sul punto. L’Aula riprenderà i lavori alle 15.30.

Il provvedimento ha già creato alcuni problemi dentro l’esecutivo e viene fortemente osteggiato da Forza Italia, alleato storico del Carroccio. Solo una settimana fa, i 5 stelle hanno presentato un emendamento al ddl per cancellare la norma salva-ladri, approvata alla Camera con il voto segreto contro il parere della maggioranza. Intanto gli oppositori del testo cercano di far perdere più tempo possibile e la convocazione della giunta per il regolamento fa gioco a chi spera che il ddl possa slittare ancora. “Poiché la giunta era carente di due componenti”, ha spiegato la Casellati, “ho provveduto ad integrarla nominando i senatori Stefano Patuanelli e Ugo Grassi in sostituzione dei senatori Toninelli e Santangelo componenti del governo”. La presidente ha infine sottolineato che quello della possibilità di un voto segreto sulle pregiudiziali è “un tema che costituisce un precedente per ulteriori richieste future, quindi andava approfondito necessariamente”.

Per Forza Italia siamo di fronte a “una legge infausta, un compromesso sciagurato sulla pelle del Paese, che viola le garanzie dei cittadini e numerosi articoli della Costituzione”. La capogruppo Anna Maria Bernini in Aula ha aggiunto: “Ci auguriamo che il governo non ponga la questione di fiducia su questa legge. Sarebbe una manifestazione di paura di questo governo che si regge su equilibri così fragili da aver paura di se stesso e teme di confrontarsi con il Senato”. Il Pd il ddl è “uno spot che spazza via i principi del codice Penale”. E “la maggioranza è letteralmente terrorizzata dai voti segreti”, ha detto il dem Marcucci. “Il governo mette la fiducia ma le opposizioni costringono la presidenza del Senato a far convocare la giunta per il regolamento su un eventuale voto segreto sulle pregiudiziali. Serpeggia sconforto e preoccupazione nella stessa maggioranza per una legge inutile, incivile e sbagliata. Ho una curiosità: Di Maio ed i 5 stelle come avrebbero giudicato fino a qualche mese fa un governo che ricorre alla fiducia e tenta disperatamente di impedire il voto segreto”.