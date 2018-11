Bisogna aspettare ancora una settimana per capire se le ossa nascoste nella Nunziatura appartengano a Emanuela Orlandi o Mirella Gregori, entrambe scomparse nel 1983. Ma ancora non è chiaro perché al ritrovamento in via Po, a Roma, siano subito stati accostati i loro nomi. Questa mattina, intanto, in un nuovo sopralluogo dei poliziotti della mobile e della scientifica nella Villa Giorgina sono stati trovati altri frammenti di ossa che potrebbero essere utili all’identificazione. Da ricordare che sotto l’edificio, come ha spiegato una fonte vaticana a ilfattoquotidiano.it, c’era un cimitero. Il nuovo sopralluogo della polizia è stato effettuato d’intesa con la Procura di Roma e l’Autorità Vaticana per cercare altri elementi utili all’identificazione delle ossa. Secondo quanto emerge, pare che i frammenti ritrovati questa mattina appartengano allo scheletro, al quale mancano parti importanti di strutture ossee come nel caso del bacino. Intanto ieri la polizia scientifica, assieme a Giovanni Arcudi, direttore di Medicina Legale dell’Università Tor Vergata e perito nominato dal Vaticano, e al dirigente medico della Polizia Enza Livieri, hanno iniziato a esaminare i resti. Secondo quanto si è appreso, l’ipotesi più probabile è che appartengano a una sola persona. Rimane da stabilire con certezza l’epoca del decesso, sicuramente non recente, come l’età e il sesso.