“Il Concertino dal Balconcino” va a processo. La Procura di Torino ha citato in giudizio per il reato di “disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone” Daria Spada e Maksim Cristian, i due ideatori dello spettacolo che dal 2011 va in scena sul balcone della loro casa ogni domenica dalle 17 alle 18. “Abbiamo iniziato per presentarci ai nostri vicini di casa con quello che sapevamo fare meglio ovvero la musica” racconta la cantante Spada mentre si prepara per lo spettacolo – ma con il passare del tempo il pubblico è cresciuto sempre di più”. Oggi nel cortile del condominio ci sono più di duecento persone che guardano con la testa all’insù le performance di musicisti, attori e scrittori. Su questo palco, si sono esibiti nel corso degli anni artisti come Moni Ovadia e Guido Catalano. L’evento ha fatto il giro del mondo finendo sul Guardian e sulla Lonely Planet, ma a gennaio i due ideatori dovranno presentarsi in un’aula di tribunale per difendersi dalle accuse. L’esposto era stato presentato dall’ex amministratore di condominio, oggi sfiduciato dai condomini che sembrano apprezzare quest’esperienza: “Sarà l’occasione di stabilire, ma in questo paese spesso è un giudice a farlo, se questo che noi facciamo per un’ora di domenica è disturbo oppure cultura“.