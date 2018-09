La vicenda a Scanzorosciate. Salvatore D'Apolito, 50 anni, originario della provincia di Foggia, ha sparato sei colpi di pistola calibro 9, poi è fuggito in Vespa. La donna non è in pericolo di vita. Era già stato denunciato dalla donna, ora è ricercato in provincia di Bergamo e in Brianza

Ha sparato sei colpi di pistola calibro 9, tre dei quali hanno colpito alla schiena la ex moglie. Poi Salvatore D’Apolito, 50 anni, piastrellista originario del Foggiano, si è dato alla fuga in Vespa. La vicenda è avvenuta a Scanzorosciate, in provincia di Bergamo, nel giardino dell’abitazione della donna.

La vittima – Flora Agazzi, 53 anni, badante e commessa – è ancora in prognosi riservata, ma non rischia la vita. D’Apolito è tuttora ricercato dai carabinieri in tutta la provincia ma anche nell’area di Villasanta, in Brianza, dove abitava con la moglie fino a due anni fa. Prima di sparare, ha tagliato le gomme alla macchina della Agazzi, una Fiat Sedici parcheggiata in strada. Tra i due i rapporti erano da tempo problematici: il 50enne, secondo quanto ricostruito con le prime informazioni, non si era mai rassegnato alla fine del matrimonio ed era già stato denunciato dalla ex.