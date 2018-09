“Prossimo obiettivo? Le pensioni d’oro”. Il vicepremier M5s Luigi Di Maio ha deciso di rispondere in diretta agli utenti di Instagram con la nuova funzione “Fammi una domanda” che compare nelle “stories”. E come prima cosa ha rilanciato sul taglio alle pensioni d’oro: “E’ ora di porre fine a questo privilegio come abbiamo fatto per i vitalizi dei deputati e come faremo per quelli dei senatori”. Il provvedimento è uno di quelli su cui il Movimento 5 stelle vuole spingere nei prossimi mesi, ma sul tema sono tante le divergenze con il Carroccio al punto che più volte si è ipotizzato di arrivare a uno slittamento.

Un altro follower ha poi chiesto se il M5s andrà avanti con la proposta sulle chiusure domenicali degli esercizi commerciali: “Certo! La nostra proposta è assolutamente sensata e ci allinea con il resto d’Europa“, è stata la risposta del leader 5 stelle. Poi ancora: “Farete una legge per togliere il finanziamento ai giornali?”. E anche su questo punto Di Maio ha risposto dando garanzie: “Ci stiamo lavorando! Lo faremo presto! E’ una battaglia storica del Movimento! Faremo anche una legge per gli editori puri”.

Un utente invece ha chiesto di “non mollare” sulla legge Anticourrizione: “I corrotti non hanno più alcuno scampo!”, ha scritto in risposta Di Maio. Il debutto del vicepremier M5s nelle Instagram stories è durato poco: il grillino ha deciso di rispondere per il momento solo a una decina di domande.